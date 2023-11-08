Меган Фокс впервые рассказала о пережитом выкидыше

37-летняя звезда "Трансформеров" впервые поведала о перенесенном выкидыше. Актриса выпустила сборник стихов - две поэмы она посвятила нерожденному ребенку, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Меган Фокс впервые рассказала о потере ребенка в своей новой книге стихов "Красивые мальчики ядовиты", которая вышла в свет накануне.

В двух последних поэмах Фокс описывает душераздирающую трагедию, которой стал выкидыш. 37-летняя актриса ждала ребенка от музыканта Колсона Бейкера, более известного как Machine Gun Kelly.

"Я никогда раньше в своей жизни не переживала ничего подобного", - сказала Фокс корреспонденту ABC News Кайне Уитворт.

"У меня трое детей. Это было очень трудно для нас обоих - и для меня, и для Колсона. Мы были вместе и порознь, снова вместе и снова порознь, пытаясь разобраться: "Что это значит? И почему это произошло?".

Напомним, Меган завязала романтические отношения с Machine Gun Kelly в 2020 году после того, как Меган Фокс и ее бывший супруг Брайан Остин Грин объявили о своем расставании после 11 лет брака. В начале прошлого года пара обручилась.