38-летняя Меган Фокс оригинально сообщила о четвертой беременности, полностью обнажившись

Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс сообщила о беременности. 38-летняя знаменитость ждет своего четвертого ребенка от рэпера Machine Gun Kelly, передает NUR.KZ.

Актриса оригинально сообщила о беременности - она появилась совершенного нагая без одежды и белья, обмазанная черной вязкой жидкостью. На втором фото в карусели можно увидеть положительный тест на беременность.

"Ничто никогда не теряется на самом деле. С возвращением", - отметила она. Ранее актриса рассказывала, что у нее был выкидыш и как она пережила потерю нерожденного ребенка.

Напомним, романтические отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly завязались в 2020 году после того, как актриса и ее экс-супруг Брайан Остин Грин объявили о расставании, прожив в браке 11 лет. В начале прошлого года пара обручилась.