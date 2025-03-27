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Улетевшая в Дубай с мужем Ерке Есмахан рассказала, кого ей удалось там встретить

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, улетевшая в Дубай вместе с мужем, певцом RaiM, показала, с кем встретилась там. Артистке удалось увидеть давнюю подругу, передает NUR.KZ.

Неделю назад Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала, что они с мужем вновь собираются в путешествие.

Супруги улетели в Дубай, где отдыхают и занимаются шопингом. Ерке удалось увидеться с подругой - казахстанской актрисой Гульназ Жолановой, которая ранее делилась яркими моментами жизни в ОАЭ.

"Гульназ - моя подруга, живущая с семьей в Дубае. Мы давно не могли встретиться, но сегодня нам удалось это сделать", - рассказала Ерке и выложила их совместное фото.

Гульназ, в свою очередь, сделала репост сториса Ерке Есмахан.

"Вот такое сегодня было утро", - прокомментировала звезда франшизы "Бизнес по-казахски".

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2230929-uletevshaya-v-dubay-s-muzhem-erke-esmahan-rasskazala-kogo-ey-udalos-tam-vstretit/