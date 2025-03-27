Улетевшая в Дубай с мужем Ерке Есмахан рассказала, кого ей удалось там встретить

Казахстанская певица Ерке Есмахан, улетевшая в Дубай вместе с мужем, певцом RaiM, показала, с кем встретилась там. Артистке удалось увидеть давнюю подругу, передает NUR.KZ.

Неделю назад Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала, что они с мужем вновь собираются в путешествие.

Супруги улетели в Дубай, где отдыхают и занимаются шопингом. Ерке удалось увидеться с подругой - казахстанской актрисой Гульназ Жолановой, которая ранее делилась яркими моментами жизни в ОАЭ.

"Гульназ - моя подруга, живущая с семьей в Дубае. Мы давно не могли встретиться, но сегодня нам удалось это сделать", - рассказала Ерке и выложила их совместное фото.

Гульназ, в свою очередь, сделала репост сториса Ерке Есмахан.

"Вот такое сегодня было утро", - прокомментировала звезда франшизы "Бизнес по-казахски".

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan