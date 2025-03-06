"Дубай становится нашим вторым домом": Гульназ Жоланова показала яркие моменты жизни в ОАЭ

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Бизнес по-казахски", "Аким", улетевшая в ОАЭ с семьей, показала яркие моменты жизни в Дубае, передает NUR.KZ.

Ранее Гульназ уже рассказывала, почему с семьей улетела в Дубай.

"Во-первых, по работе супруга. Во-вторых, мы зимуем в тепле", - отметила она.

В карусели актриса выложила ряд фото, на одном из них можно увидеть ее на прогулке с коляской, а в центр другого кадра попала маленькая рука ее сына.

"Четыре месяца назад это было всего лишь "давай перезимуем и посмотрим", а теперь "давай жить на два города". Дубай становится нашим вторым домом", - призналась Гульназ.

"Какая сладкая шоколадная рука", "Шоколадный круассанчик", "Как прекрасно, Гульназ", "Счастливая", "Пожалуйста, ведите лайф контент из Дубая", "Возвращайтесь домой", "Жаным", - отреагировали в соцсети фанаты актрисы.

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