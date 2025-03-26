Стало известно, как Тауекел Мусилим и его супруга назвали младшего сына

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима предложила пользователям Instagram разгадать загадку, в которой было зашифровано имя их маленького сына, передает NUR.KZ.

В конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. У них родился еще один мальчик.

Ставший отцом в третий раз Тауекел Мусилим устроил яркую выписку жене и сыну из роддома, а после Махаббат показала трогательные кадры с новорожденным.

Теперь же молодая мама рассекретила имя третьего сына, но сделала это оригинально - она предложила подписчикам разгадать ребус из картинок и угадать имя ребенка.

Пользователи соцсети без труда догадались, какое имя дали мальчику.

"Зейін, прекрасное имя. Пусть будет всемирно известным", "Зейін. Будь счастлив, малыш", "Я первая угадала", "Зейін Тәуекелұлы", "Пусть будет соответствовать своему красивому имени", - написали комментаторы.