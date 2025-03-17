Жена Тауекеля Мусилима впервые показала кадры с младшим сыном

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала в соцсети трогательное видео с новорожденным сыном и умилила своих подписчиков, передает NUR.KZ.

В конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. На свет появился их третий сын.

Махаббат выложила видео с новорожденным. На кадрах молодая мама держит ребенка на руках и умиляется им.

"Пусть Аллах бережет от сглаза", - отреагировал Тауекел в комментариях под видео.

"Поздравляю, пусть будет настоящим джигитом как папа", "Желаю вам еще дочек-двойняшек", "Этот запах, чувствую через камеру, как вкусно пахнет", "Пусть растет здоровым и счастливым на радость всем", "Будьте счастливой семьей", - гласят отзывы в соцсети.