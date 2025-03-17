Жена Тауекеля Мусилима впервые показала кадры с младшим сыном
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима Махаббат показала в соцсети трогательное видео с новорожденным сыном и умилила своих подписчиков, передает NUR.KZ.
В конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. На свет появился их третий сын.
Махаббат выложила видео с новорожденным. На кадрах молодая мама держит ребенка на руках и умиляется им.
"Пусть Аллах бережет от сглаза", - отреагировал Тауекел в комментариях под видео.
"Поздравляю, пусть будет настоящим джигитом как папа", "Желаю вам еще дочек-двойняшек", "Этот запах, чувствую через камеру, как вкусно пахнет", "Пусть растет здоровым и счастливым на радость всем", "Будьте счастливой семьей", - гласят отзывы в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2228711-zhena-tauekelya-musilima-vpervye-pokazala-kadry-s-mladshim-synom/