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Ставший отцом в третий раз Тауекел Мусилим устроил яркую выписку жене и сыну из роддома

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Тауекел Мусилим с женой
Тауекел Мусилим с женой. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, звезда фильма "В поисках мамы", ставший отцом в третий раз, устроил яркую выписку жене и новорожденному сыну из роддома, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце февраля Тауекел и Махаббат Мусилим стали родителями в третий раз. Об этом счастливый отец сообщил в соцсети и публично поблагодарил супругу за третьего сына.

Актер устроил яркую выписку жене и малышу из родильного дома. Встретить Махаббат и ребенка пришли самые близкие. Видео с выписки появилось в сторис у жены актера.

Тауекел встретил жену у двери и протянул ей огромный букет цветов, затем бережно и не без гордости взял на руки новорожденного под аплодисменты пришедших на выписку родных и друзей.

Мы также писали, что в конце ноября Тауекел Мусилим с женой совершили паломничество в Мекку. Махаббат призналась, что переосмыслила все ценности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224950-stavshiy-otcom-v-tretiy-raz-tauekel-musilim-ustroil-yarkuyu-vypisku-zhene-i-synu-iz-roddoma/