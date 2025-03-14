Танец Кайрата Нуртаса и Жании Джуринской обсудили в Сети (видео)

Казахстанская актриса Жания Джуринская разместила в Instagram видео со свадьбы блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Жания задорно станцевала с певцом Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.

Напомним, блогер Ерболат Жанабылов исполнил мечту жены и организовал свадьбу спустя 12 лет совместной жизни. В числе приглашенных гостей был Кайрат Нуртас с женой - актрисой Жулдыз Абдукаримовой.

Жания Джуринская разместила в своем блоге видео с ними, а также актрисой и бизнесвумен Даной Есеевой.

"Просто однажды встретились старые друзья Кайрат, Жулдыз, Дана на свадьбе у Ерболата и Эльмиры. Кайра, если что, я на старте, в любой момент за тебя могу выступить", - написала Жания.

Задорный танец Жании и Кайрата обсудили в Сети.

"Молодым все к лицу", "Муж Жании подумал: "Больше не возьму ее на свадьбу", "Какая вы молодец. От души гуляете", "Можно бесконечно пересматривать", "Взгляд Данияра в конце", "С таким позитивом жизнь продлевается", "Без всего этого была бы не Жания", "Супер", - отметили под видео.