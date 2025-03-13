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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова появились вместе на торжестве (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас выложил в своем Instagram видео с супругой - актрисой Жулдыз Абдукаримовой. Пара запечатлелась сидя за дастарханом на торжестве, передает NUR.KZ.

Кайрат снял видео с женой и выложил в своем сторис. На кадрах Кайрат сидит рядом с Жулдыз за дастарханом и улыбается на камеру. Супруги наблюдают за выступлением артиста, который пел на торжественном мероприятии.

Комментировать видео Кайрат Нуртас не стал, а лишь отметил аккаунт супруги и добавил смайлик "красное сердечко". Супруги выглядят очень счастливыми.

Предположительно, Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова появились вместе на свадьбе отечественных блогеров-миллионников Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, которые решили отпраздновать той спустя 12 лет совместной жизни.

Свадьба состоялась 12 марта. Среди приглашенных звездных гостей был и Кайрат Нуртас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227616-kayrat-nurtas-i-zhuldyz-abdukarimova-poyavilis-vmeste-na-torzhestve-video/