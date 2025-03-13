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Блогер исполнил мечту жены и организовал свадьбу спустя 12 лет совместной жизни

Опубликовано:

Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова
Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова. Фото: instagram.com/zhanabylov_e

Казахстанские блогеры-миллионники Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова сыграли пышную свадьбу спустя 12 лет совместной жизни. Фото и видео с торжества они разместили в соцсети, передает NUR.KZ.

Немногим ранее Ерболат Жанабылов сделал романтическое предложение руки и сердца Эльмире. У пары трое детей, уже 10 лет они состоят в официальном браке, а живут вместе и того больше, однако свадьбы у них не было.

Ерболат решил осуществить мечту жены надеть белое подвенечное платье и организовал большой той. Это стало настоящим сюрпризом для невесты.

"Я счастлива, что Ерболат исполнил мою мечту. Мечту каждой девушки, женщины - надеть белое платье даже спустя 12 лет совместной жизни", - отметила Эльмира.

На свадьбе присутствовали именитые гости - Кайрат Нуртас, его младший брат Зангар, певцы Турар Ыдырыс, Amre и многие другие отечественные знаменитости.

"Они достойны этого, они пережили все и они счастливы, будьте всегда вместе", "Ваши дети не будут плакать, что не увидели вашу свадьбу", "Хороший посыл тем, кто разводится. Берегите друг друга", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2227565-bloger-ispolnil-mechtu-zheny-i-organizoval-svadbu-spustya-12-let-sovmestnoy-zhizni/