"Аутентично, стильно": Гульназ Жоланова прогулялась по атмосферному району Дубая

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в ОАЭ с семьей, показала фанатам в соцсети новые фото из Дубая, передает NUR.KZ.

Гульназ Жоланова прогулялась по атмосферному району Al Seef. Фото, которые она разместила в карусели, впечатлили ее фанатов.

На актрисе был белый ансамбль - легкая рубашка с короткими рукавами, широкие штаны и яркая бандана, а также удобная обувь с необычным дизайном.

Стильный аутфит был дополнен маленькой черной сумочкой через плечо. Волосы молодая мама распустила и отказалась от макияжа, показав свою естественную красоту.

"Аутентично, стильно. Вы очень красивая!", "Нежная", "Атмосфера!", "Классная аутентика и образ", "Красотка", "Всегда особенная", "Будь всегда здорова", - написали ей фанаты.

Ранее Гульназ Жоланова объяснила, почему улетела с семьей в Дубай. Актриса заявила, что они "зимуют в тепле".