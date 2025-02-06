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"Аутентично, стильно": Гульназ Жоланова прогулялась по атмосферному району Дубая

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Гульназ Жоланова
Гульназ Жоланова. Фото: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в ОАЭ с семьей, показала фанатам в соцсети новые фото из Дубая, передает NUR.KZ.

Гульназ Жоланова прогулялась по атмосферному району Al Seef. Фото, которые она разместила в карусели, впечатлили ее фанатов.

На актрисе был белый ансамбль - легкая рубашка с короткими рукавами, широкие штаны и яркая бандана, а также удобная обувь с необычным дизайном.

Стильный аутфит был дополнен маленькой черной сумочкой через плечо. Волосы молодая мама распустила и отказалась от макияжа, показав свою естественную красоту.

"Аутентично, стильно. Вы очень красивая!", "Нежная", "Атмосфера!", "Классная аутентика и образ", "Красотка", "Всегда особенная", "Будь всегда здорова", - написали ей фанаты.

Ранее Гульназ Жоланова объяснила, почему улетела с семьей в Дубай. Актриса заявила, что они "зимуют в тепле".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218373-autentichno-stilno-gulnaz-zholanova-progulyalas-po-atmosfernomu-rayonu-dubaya/