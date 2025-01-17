"Мы зимуем в тепле": Гульназ Жоланова объяснила, почему улетела с семьей в Дубай
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Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильма "Бизнес по-казахски", улетевшая в Дубай с семьей, ответила на вопросы подписчиков о личной жизни, передает NUR.KZ.
Гульназ ответила на вопрос, почему они сейчас в Дубае.
"Во-первых, по работе супруга. Во-вторых, мы зимуем в тепле", - рассказала она.
Актриса отметила, что ей с малышом сейчас там комфортно. Однако летом, отмечает она, будет слишком жарко. Домой звезда "Бизнеса по-казахски" собирается через два-три месяца.
У Гульназ поинтересовались, как она достигла гармонии с собой.
"Думаю, мой пазл сложился с материнством. Закрылись многие вопросы в голове и отношение ко всему стало другим, осознанным. Не бьюсь о стену головой, если что-то не получается. Научилась принимать и видеть во всем благо", - заявила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212658-my-zimuem-v-teple-gulnaz-zholanova-obyasnila-pochemu-uletela-s-semey-v-dubay/