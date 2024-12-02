"Переосмыслила все ценности": жена Тауекеля Мусилима поделилась фото из Мекки и Медины
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала фото из святых мест, куда они недавно совершили паломничество. Махаббат отметила, что поездка перевернула ее сознание, передает NUR.KZ.
Махаббат Мусилим предложила подписчикам окунуться в атмосферу тишины, умиротворения и гармонии с миром. Она призналась, что поездка в Мекку и Медину, куда они с мужем совершили паломничество, стала для них незабываемой.
"Фотографии с той самой поездки, что перевернула мое подсознание, заставила переосмыслить все ценности. Медина, Мекка навсегда останутся в сердце", - отметила Махаббат, ожидающая третьего малыша.
"И я мечтаю однажды попасть в самое святое место на Земле", "Вам очень идет хиджаб", "Такая вы красивая и нежная пара", "Вам очень идет платок", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Желаю вам легких родов", - написали пользователи Сети.
Немногим ранее Тауекел Мусилим и его жена сняли романтическую фотосессию в Голливуде.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2195186-pereosmyslila-vse-cennosti-zhena-tauekelya-musilima-podelilas-foto-iz-mekki-i-mediny/