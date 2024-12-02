"Переосмыслила все ценности": жена Тауекеля Мусилима поделилась фото из Мекки и Медины

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима показала фото из святых мест, куда они недавно совершили паломничество. Махаббат отметила, что поездка перевернула ее сознание, передает NUR.KZ.

Махаббат Мусилим предложила подписчикам окунуться в атмосферу тишины, умиротворения и гармонии с миром. Она призналась, что поездка в Мекку и Медину, куда они с мужем совершили паломничество, стала для них незабываемой.

"Фотографии с той самой поездки, что перевернула мое подсознание, заставила переосмыслить все ценности. Медина, Мекка навсегда останутся в сердце", - отметила Махаббат, ожидающая третьего малыша.

"И я мечтаю однажды попасть в самое святое место на Земле", "Вам очень идет хиджаб", "Такая вы красивая и нежная пара", "Вам очень идет платок", "Пусть ваши молитвы будут услышаны", "Желаю вам легких родов", - написали пользователи Сети.

Немногим ранее Тауекел Мусилим и его жена сняли романтическую фотосессию в Голливуде.