"Невероятно горжусь": жена Гарика Харламова трогательно поздравила его с 44-летием
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Супруга российского юмориста, актера, сценариста и продюсера Гарика Харламова тепло поздравила его с 44-летием в соцсети. Она назвала мужа "легендой", передает NUR.KZ.
32-летняя Катерина Ковальчук написала нежное поздравление мужу в Instagram.
"С днем рождения, легенда! Невероятно горжусь, во многом беру пример, люблю очень сильно! Твори! А я всегда рядом", - написала она.
К поздравлениям актрисы присоединились пользователи соцсети.
"Легенду с днем рождения! Поздравляю от души!", "Какое красивое сочетание двух рыбок", "Классная пара", "Счастья вам и любви", "Такие милахи оба! Пусть у вас все всегда будет хорошо", "Ребята, будьте счастливы. Гарик, ты лучший", "Гарик - талант", "Приятно смотреть на вашу счастливую пару", - отреагировали в Сети.
Напомним, прошлым летом Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных гостей, а позже поделились фото с торжества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224551-neveroyatno-gorzhus-zhena-garika-harlamova-trogatelno-pozdravila-ego-s-44-letiem/