Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Счастья молодым": Гарик Харламов и Катерина Ковальчук показали фото со свадьбы

Опубликовано:

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Комик и актер Гарик Харламов и его супруга Катерина Ковальчук разместили в Instagram свадебные фото. Подписчики пожелали им счастливой семейной жизни, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных гостей. Торжество прошло в подмосковном поселке Agalarov Estate. Молодые наконец показали свадебные фото в Сети.

"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы! Спасибо, Игорь Булгак и Александра Аксентьева, за столь красивые изображения на память!" - написали Гарик и Катерина.

"Харламов без кепки - это необычно! Дорохов в женском - обычная история", "Простите, но Дорох лучшая", "На последнем фото невеста Батрухи?", "Невеста прекрасна в своем благородном минимализме, жених - хулиган! Совет да любовь!", "Дорохов - самая красивая невеста", - отреагировали пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149438-schastya-molodym-garik-harlamov-i-katerina-kovalchuk-pokazali-foto-so-svadby/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie