"Счастья молодым": Гарик Харламов и Катерина Ковальчук показали фото со свадьбы

Комик и актер Гарик Харламов и его супруга Катерина Ковальчук разместили в Instagram свадебные фото. Подписчики пожелали им счастливой семейной жизни, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных гостей. Торжество прошло в подмосковном поселке Agalarov Estate. Молодые наконец показали свадебные фото в Сети.

"Если бы не изобрели фотоаппарат, а потом не родились бы люди, которые умеют правильно им манипулировать, то не было бы этих замечательных фотографий с нашей свадьбы! Спасибо, Игорь Булгак и Александра Аксентьева, за столь красивые изображения на память!" - написали Гарик и Катерина.

"Харламов без кепки - это необычно! Дорохов в женском - обычная история", "Простите, но Дорох лучшая", "На последнем фото невеста Батрухи?", "Невеста прекрасна в своем благородном минимализме, жених - хулиган! Совет да любовь!", "Дорохов - самая красивая невеста", - отреагировали пользователи соцсети.