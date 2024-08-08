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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сыграли свадьбу в кругу звездных гостей

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук
Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Российский комик, шоумен Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук сыграли свадьбу. На торжество потратили порядка 5 миллионов рублей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Комсомольскую правду".

На свадьбу 43-летнего резидента шоу Comedy Club Гарика Харламова и 31-летней актрисы Катерины Ковальчук были приглашены близкие и друзья - всего около 50 человек.

Как пишет издание, ведущим торжества был актер Сергей Бурунов, в честь молодоженов пел Сосо Павлиашвили. Оба они являются друзьями Харламова.

Прошла свадьба в подмосковном поселке Agalarov Estate. Красивая загородная территория, которую украсили к торжеству белыми живыми цветами, также принадлежит другу актера.

В числе гостей были замечены Тимур Батрутдинов, Денис Дорохов, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Игорь Джабраилов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев. Гости веселились и много шутили.

На свадьбе лилось рекой шампанское и были приготовлены премиальные угощения для гостей. Отметим, что официальная церемония бракосочетания пары прошла в июне этого года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2146497-garik-harlamov-i-katerina-kovalchuk-sygrali-svadbu-v-krugu-zvezdnyh-gostey/

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