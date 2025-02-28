Айсауле Бакытбек поделилась теплыми кадрами с семейного отдыха в Таиланде

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера Баян Алагузовой, показала в своем Instagram, как провела семейный отдых в Таиланде, передает NUR.KZ.

Счастливыми моментами с родными людьми Айсауле Бактыбек поделилась в своем блоге. В карусели она показала ряд фото, на которых запечатлелась в купальнике, демонстрируя стройную фигуру, есть также фото ее мужа Алишера Кайдарова и младшей сестры Айару.

Подписчики восхитились фигурой Айсауле, несмотря на то, что молодая мама призналась, что набрала вес после третьих родов.

"Вы точно рожали?", "Нет растяжек", "Как будто не рожала вовсе", "Нравится мне Айсауле, воспитанная, умная, сама по себе, ни до кого нет дела ей", "Какая теплая подборка", - гласят комментарии под фото.

Отметим, что ранее Баян Алагузова, мама Айсауле Бакытбек, рассказала, что 3 месяца отдыхала в ОАЭ и Таиланде с мужем и детьми.