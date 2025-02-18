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"Я стала "приятной булкой": Айсауле Бакытбек призналась, что набрала вес после третьих родов

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Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера Баян Алагузовой, рассказала в своем Telegram-канале, как изменилась ее фигура после третьих родов, передает NUR.KZ.

Недавно трижды мать Айсауле Бакытбек похвасталась стройной фигурой. Однако она утверждает, что немного поправилась.

"Я в раздумьях, нравится мне мой новый вес или нет. По сути, всего 3-4 лишних кг, но они видимые и значимые.

С одной стороны - я стала "приятной булкой", женщиной, с другой стороны - я всю жизнь "сухой багет", и мне это тоже нравилось.

Я просто нравлюсь себе любой и не знаю, как лучше", - призналась молодая мама.

"Сейчас вы очень женственная и сладкая, мне больше нравится "воздушная булочка", чем "сухой багет", "Как это классно - принимать себя в любом виде", "Сейчас фигура лучше, намного женственнее", - отметили в соцсети.

Напомним, в ноябре прошлого года Айсауле Бакытбек стала мамой в третий раз.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2221593-ya-stala-priyatnoy-bulkoy-aysaule-bakytbek-priznalas-chto-nabrala-ves-posle-tretih-rodov/