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Ерке Есмахан ответила, ревнует ли ее молодой муж

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Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы подписчиков в соцсети - их интересовало, ревнует ли она молодого мужа или же он ее, передает NUR.KZ.

Ерке, ожидающая третьего малыша, вновь ответила на вопросы любопытных подписчиков. Ее спросили, есть ли у нее седина и как часто она красит волосы.

"У меня нет седины. Я мечтаю сидеть в окружении внуков, когда стану седой бабушкой, если даст Аллах.

У мужа волосы густые и есть седина. Но у него это гены. Когда мы с ним познакомились, у него уже были седые волосы. Так что я ни при чем", - заявила Ерке.

У певицы также поинтересовались, кто из них ревнив - RaiM или она. Артистка была лаконична и просто отметила аккаунт мужа.

Ранее Ерке Есмахан показала подросшего сына Ислама и рассказала, чем занимается в декрете.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2224058-erke-esmahan-otvetila-revnuet-li-ee-molodoy-muzh/