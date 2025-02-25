Ерке Есмахан показала подросшего сына Ислама и рассказала, чем занимается в декрете
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40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала о своих буднях и показала подросшего сына Ислама в соцсети, передает NUR.KZ.
Ерке Есмахан рассказала, почему то и дело пропадает из поля зрения поклонников в Instagram. Певица, ожидающая малыша, старается жить на позитиве и не утомляться.
"Как только выхожу из Инстаграм и оказываюсь в зоне комфорта, то все - обратно уже трудно возвращаться. Третий семестр проходит в просмотрах сериалов, уходе, сне и приеме пищи.
Оказывается, женщине, чтобы быть счастливой, не так много и надо", - рассказала она.
Она также показала подросшего сына Ислама. Мальчика запечатлели в национальном костюме и головном уборе с камчой в руке.
"Потомок", - коротко написала Ерке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223620-erke-esmahan-pokazala-podrosshego-syna-islama-i-rasskazala-chem-zanimaetsya-v-dekrete/