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Ерке Есмахан показала подросшего сына Ислама и рассказала, чем занимается в декрете

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала о своих буднях и показала подросшего сына Ислама в соцсети, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан рассказала, почему то и дело пропадает из поля зрения поклонников в Instagram. Певица, ожидающая малыша, старается жить на позитиве и не утомляться.

"Как только выхожу из Инстаграм и оказываюсь в зоне комфорта, то все - обратно уже трудно возвращаться. Третий семестр проходит в просмотрах сериалов, уходе, сне и приеме пищи.

Оказывается, женщине, чтобы быть счастливой, не так много и надо", - рассказала она.

Она также показала подросшего сына Ислама. Мальчика запечатлели в национальном костюме и головном уборе с камчой в руке.

"Потомок", - коротко написала Ерке.

Мы также писали, что беременная Ерке Есмахан призналась, что поправилась, и показала, каким деликатесом балует себя.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223620-erke-esmahan-pokazala-podrosshego-syna-islama-i-rasskazala-chem-zanimaetsya-v-dekrete/