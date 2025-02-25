Ерке Есмахан показала подросшего сына Ислама и рассказала, чем занимается в декрете

40-летняя казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, ожидающая третьего малыша, рассказала о своих буднях и показала подросшего сына Ислама в соцсети, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан рассказала, почему то и дело пропадает из поля зрения поклонников в Instagram. Певица, ожидающая малыша, старается жить на позитиве и не утомляться.

"Как только выхожу из Инстаграм и оказываюсь в зоне комфорта, то все - обратно уже трудно возвращаться. Третий семестр проходит в просмотрах сериалов, уходе, сне и приеме пищи.

Оказывается, женщине, чтобы быть счастливой, не так много и надо", - рассказала она.

Она также показала подросшего сына Ислама. Мальчика запечатлели в национальном костюме и головном уборе с камчой в руке.

"Потомок", - коротко написала Ерке.

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Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan