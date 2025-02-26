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"Иногда нужно бросить все и улететь с родными": Али Окапов рассказал о пользе семейного отдыха

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов рассказал о пользе семейного отдыха. Он также разместил в Instagram новые фото с женой и сыном, снятые во время отпуска во Вьетнаме, передает NUR.KZ.

Али отметил, что их отпуск подошел к концу.

"Отпуск, в который мы зачастую отправляемся ради друг друга, в конечном итоге идет на пользу всем.

Конечно, мы уже соскучились по дому и работы накопилось, но иногда очень даже правильно бросить все и улететь с родными куда-нибудь далеко.

Нет ничего лучше, чем потратить время на неспешные размышления или, ни о чем не думая, просто провести время с любимыми людьми", - написал он.

В карусели появились новые яркие фото звездной семьи с отдыха во Вьетнаме.

"Идеальная семья! Воспитание у Али прекрасное!", "Птенчик маленький - копия бабушки", "Желаю всего доброго вашей семье", "Как классно", - написали пользователи соцсети.

Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились романтическим фото с экзотического острова. А улетевшая с семьей во Вьетнам Роза Рымбаева рассказала, как предпочитает отдыхать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2223825-inogda-nuzhno-brosit-vse-i-uletet-s-rodnymi-ali-okapov-rasskazal-o-polze-semeynogo-otdyha/