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Эзотерика

Улетевшая с семьей во Вьетнам Роза Рымбаева рассказала, как предпочитает отдыхать

Опубликовано:

Роза Рымбаева с сыновьями
Роза Рымбаева с сыновьями. Фото: instagram.com/aliokapov

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева улетела на отдых с семьей - двумя сыновьями Али и Мади, невесткой Акерке и внуком Зейном, передает NUR.KZ.

На днях Зейну исполнилось 2 года, сразу после его дня рождения семья артистов отправилась во Вьетнам. К слову, звездная семья в этом же составе отдыхала там в прошлом году.

Певец Али Окапов, старший сын Розы Рымбаевой, устроил звездной маме блиц-опрос по поводу ее предпочтений в отдыхе.

Как выяснилось, народная любимица предпочитает отдыхать во Вьетнаме, нежели в Таиланде, выбирает тропические фрукты вместо морепродуктов. А самое главное - она любит отдыхать с семьей два раза в год - зимой и в конце лета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222270-uletevshaya-s-semey-vo-vetnam-roza-rymbaeva-rasskazala-kak-predpochitaet-otdyhat/