Улетевшая с семьей во Вьетнам Роза Рымбаева рассказала, как предпочитает отдыхать

Народная артистка Казахстана, известная певица Роза Рымбаева улетела на отдых с семьей - двумя сыновьями Али и Мади, невесткой Акерке и внуком Зейном, передает NUR.KZ.

На днях Зейну исполнилось 2 года, сразу после его дня рождения семья артистов отправилась во Вьетнам. К слову, звездная семья в этом же составе отдыхала там в прошлом году.

Певец Али Окапов, старший сын Розы Рымбаевой, устроил звездной маме блиц-опрос по поводу ее предпочтений в отдыхе.

Как выяснилось, народная любимица предпочитает отдыхать во Вьетнаме, нежели в Таиланде, выбирает тропические фрукты вместо морепродуктов. А самое главное - она любит отдыхать с семьей два раза в год - зимой и в конце лета.