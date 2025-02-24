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Али Окапов и Акерке Буркитбай поделились романтическим фото с экзотического острова

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Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанские артисты Али Окапов и Акерке Буркитбай разместили в соцсети романтическое фото. Супруги, отдыхающие во Вьетнаме, очаровали поклонников, передает NUR.KZ.

Али и Акерке запечатлелись поздним вечером на Фукуоке. На фото супруги идут, держась за руки. Рядом видны бунгало и высокие пальмы. Романтическое фото не оставило равнодушными поклонников творчества Али и Акерке. Они пожелали паре семейного счастья.

"Али люби Акерке, уважай ее", "Примерная, идеальная семья. Счастливые родители маленького Зейна. Желаю вам долгой совместной жизни. Будьте счастливы", "Али - такой молодец", - гласят комментарии.

Отметим, что во Вьетнам Али и Акерке отправились не одни - с ними отдыхает их двухлетний сын Зейн, его бабушка, известная певица Роза Рымбаева, и его дядя Мади.

Ранее улетевшая с семьей во Вьетнам Роза Рымбаева рассказала, как предпочитает отдыхать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223168-ali-okapov-i-akerke-burkitay-podelilis-romanticheskim-foto-s-ekzoticheskogo-ostrova/