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"Улыбашка такой": Али Окапов поделился теплыми фото сына в день его рождения

Опубликовано:

Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Казахстанский исполнитель Али Окапов рассказал подписчикам в Instagram о важном событии в семье - его сыну Зейну исполнилось 2 года. Певец и его супруга поздравили своего первенца, передает NUR.KZ.

"Мы тебя любим, Зейн. С днем рождения!" - отметили звездные родители в своих блогах.

Они также разместили фото, на которых запечатлелись втроем. В карусели можно также увидеть яркие и смешные моменты с малышом Зейном. Публикация набрала массу "лайков". Пользователи соцсети написали добрые пожелания маленькому имениннику.

"Мой жеребенок, с днем рождения", "Как на папу похож, вылитый просто", "Просто радуюсь за них", "Сладкий малыш, поздравляем вашу семью с его днем рождения!", "Будь счастлив", "Улыбашка такой", - пишут поздравления звездные коллеги и поклонники творчества Али и Акерке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2221328-ulybashka-takoy-ali-okapov-podelilsya-teplymi-foto-syna-v-den-ego-rozhdeniya/