"Ойбай, вы все пропустили": Асель Садвакасова ответила любопытным фанатам, где ее бывший муж

Популярная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в Instagram, которые вновь затронули тему ее развода, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября прошлого года Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем. Она рассказала, что решение было обоюдным.

Однако подписчики все еще не могут поверить, как Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов, которые были такой красивой парой, развелись.

"Почему вы все-таки развелись? Вы такая мудрая, почему так?" - прозвучал вопрос.

"Может, потому что я мудрая. А вообще, мне вот интересно, в нашем обществе когда примут тот факт, что разводы есть и это как бы грустно, конечно, но тоже часть жизни многих людей, и просто так бывает", - ответила актриса.

Ее все время спрашивают, где Магжан и что с ним.

"Таких вопросов тоже много. Ойбай, вы все пропустили, ребята, еще в прошлом сезоне развелись", - отшутилась она.

Ранее Асель Садвакасова назвала три страны, которые любит посещать.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova