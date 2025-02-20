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"Ойбай, вы все пропустили": Асель Садвакасова ответила любопытным фанатам, где ее бывший муж

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Популярная казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова ответила на вопросы подписчиков в Instagram, которые вновь затронули тему ее развода, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября прошлого года Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем. Она рассказала, что решение было обоюдным.

Однако подписчики все еще не могут поверить, как Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов, которые были такой красивой парой, развелись.

"Почему вы все-таки развелись? Вы такая мудрая, почему так?" - прозвучал вопрос.

"Может, потому что я мудрая. А вообще, мне вот интересно, в нашем обществе когда примут тот факт, что разводы есть и это как бы грустно, конечно, но тоже часть жизни многих людей, и просто так бывает", - ответила актриса.

Ее все время спрашивают, где Магжан и что с ним.

"Таких вопросов тоже много. Ойбай, вы все пропустили, ребята, еще в прошлом сезоне развелись", - отшутилась она.

Ранее Асель Садвакасова назвала три страны, которые любит посещать.

Сторис Асель Садвакасовой
Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2222258-oybay-vy-vse-propustili-asel-sadvakasova-otvetila-lyubopytnym-fanatam-gde-ee-byvshiy-muzh/