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Асель Садвакасова назвала три страны, которые любит посещать

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, улетевшая в США после развода, рассказала, какие три страны ей больше всего нравится посещать, передает NUR.KZ.

Асель рассказала, что путешествует уже 20 лет. И у нее есть топ-3 страны, которые она любит посещать больше всего.

В приоритете у Асель Индонезия. Отметим, что Садвакасова жила здесь какое-то время. В Индонезии она любит остров Бали.

"Бали создан, чтобы проходить любые трансформации, замедлиться, расслабиться и просто перегрузиться - даже неделя нахождения здесь заряжает энергией на долгий период и там, правда, сбываются мечты.

Обожаю Бали и чувствую себя там, как дома. Бали должен случиться в жизни каждой женщины", - рассказала она.

На втором месте у Асель ОАЭ. Тут она выделяет Дубай, здесь комфортно, но дорого, утверждает Асель.

"ОАЭ - это уникальная страна, которая за несколько лет смогла совершить нереальное. Я жила в прошлом году там и поняла, что это место создано для самой комфортной жизни.

Все красивое, роскошное, отличный сервис, постоянно открывают что-то новое.

Очень интересные и классные люди, я бы сказала, что собирается концентрат умных, успешных, богатых и продвинутых людей", - отметила актриса.

И замыкает тройку стран-лидеров в списке Асель США.

"Люблю Штаты за ощущение свободы и, конечно, это страна больших возможностей, если ты готов много работать. Но именно Майами я полюбила больше всех других городов.

Он очень и очень красивый город, здесь мне спокойно и просто хорошо. Каждый человек, с которым я знакомилась, говорил мне одно и тоже - никто не хочет переезжать и считает это лучшим местом", - резюмировала она.

Ранее Асель Садвакасова призналась, что готова приступить к работе после развода. Мы также писали, что актриса отметила 40-летие на яхте в Майами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218886-asel-sadvakasova-nazvala-tri-strany-kotorye-lyubit-poseshchat/