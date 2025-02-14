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"Профессионал во всем": Димаш Кудайберген показал свое новое увлечение (видео)

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Отечественный исполнитель Димаш Кудайберген показал фанатам в соцсети свое новое увлечение - артист решил освоить стрельбу по движущейся мишени, передает NUR.KZ.

"Впервые в жизни решил попробовать. Кажется, интересно", - признался он.

Димаш разместил видео, на котором запечатлен в момент увлеченного занятия. Артист стрелял по движущейся мишени и восхитил инструктора. Он заявил, что талантливый человек талантлив во всем.

С этим не могли не согласиться поклонники Димаша. Об этом они написали в комментариях под видео на разных языках мира.

"Наш интересный и романтичный казахский мужчина", "Слишком хорошо для первого раза", "Димаш, браво!", "Рады тебя видеть, солнце. Чего же ты не умеешь делать? Ты всегда удивляешь", "Профессионал во всем", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220864-professional-vo-vsem-dimash-kudaybergen-pokazal-svoe-novoe-uvlechenie-video/