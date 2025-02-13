"Это был не просто отдых": Балжан Бидаш рассказала о своем путешествии на Бали
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Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU", поделилась фото с Бали, где долгое время отдыхала, и рассказала о своих впечатлениях, передает NUR.KZ.
Фото появились в Instagram-аккаунте артистки. Балжан отметила, что отдых на Бали имел особую значимость. Она призналась, что это было путешествие ее души.
"Бали научил меня многому. Я словно нашла ту нежную и чистую Балжан. Я задавалась многими вопросами о жизни и творчестве.
Ответ не пришел сразу, но постепенно я поняла - жизнь становится красивее и счастливее, когда есть внутренняя гармония.
Когда я нашла ответы на свои вопросы, моя любовь к жизни вернулась, каждый момент стал значимым, я обрела уверенность и легкость.
Благодарю Всевышнего за такие откровения. Это был не просто отдых, это было самое полезное путешествие для меня", - призналась Балжан.
Ранее разведенная Балжан Бидаш восхитила фанатов новыми образами, они отметили, что певица "похорошела и изменилась". Мы также писали, что Балжан Бидаш высказалась о свадьбе бывшего мужа, продюсера и актера Жахана Утаргалиева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2220378-eto-byl-ne-prosto-otdyh-balzhan-bidash-rasskazala-o-svoem-puteshestvii-na-bali/