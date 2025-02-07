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"Похорошела, изменилась": разведенная Балжан Бидаш восхитила фанатов новыми образами

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Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш, экс-солистка группы "КешYOU", написала новый пост в соцсети, в котором поразмышляла, как важно иметь гармонию в душе, передает NUR.KZ.

Певица разместила ряд фото в карусели, снятые на Бали. Девушка облачилась в белое платье, которое идеально село по фигуре, и сделала несколько кадров в нем.

А на последнем фото на Балжан можно заметить черное платье с открытыми плечами.

"Роскошь есть не только во внешнем мире. Дело в вашем поведении, взглядах, в вашем отношении к себе. Лучший образ - это ваша внутренняя гармония и уверенность", - заявила Балжан.

"Эталон женственности и красоты", "Балжан слепит своей красотой", "Она похорошела, изменилась", "Ух, как жарко", "Самая умная девушка в мире", - гласят комментарии под постом.

Немногим ранее Балжан Бидаш восхитила атмосферными кадрами с Бали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218704-pohoroshela-izmenilas-razvedennaya-balzhan-bidash-voshitila-fanatov-novymi-obrazami/