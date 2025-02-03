"Просто и без пафоса": Асель Садвакасова отметила 40-летие на яхте в Майами

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, находящаяся в США, рассказала, как отметила 40-летний юбилей - она предпочла провести этот день в кругу близких друзей, передает NUR.KZ.

31 января Асель Садвакасова исполнилось 40 лет. Актриса рассказала и показала в сторис, как отметила свой день рождения в Майами. Для того, чтобы этот день был незабываемым, она решила провести его в кругу самых близких друзей, катаясь на яхте.

"Я хотела провести этот день просто, без пафоса, но красиво, интересно и весело. Скажу сразу, это был незабываемый день в моей жизни", - призналась Асель.

Она отметила, что Майами - очень красивый город, который невозможно обойти за день, но упрощает эту задачу аренда яхты.

"Мы проплывали мимо домов мировых звезд, знаменитых ресторанов и просто сногсшибательных особняков за несколько миллионов долларов", - поведала она.

Асель и ее гости много танцевали, наслаждались вкусной едой, красивыми пейзажами и прекрасной компанией.

"Бывают такие особенные дни в жизни, когда ты каждую минуту ощущаешь радость и счастье", - резюмировала актриса.