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"Просто и без пафоса": Асель Садвакасова отметила 40-летие на яхте в Майами

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, находящаяся в США, рассказала, как отметила 40-летний юбилей - она предпочла провести этот день в кругу близких друзей, передает NUR.KZ.

31 января Асель Садвакасова исполнилось 40 лет. Актриса рассказала и показала в сторис, как отметила свой день рождения в Майами. Для того, чтобы этот день был незабываемым, она решила провести его в кругу самых близких друзей, катаясь на яхте.

"Я хотела провести этот день просто, без пафоса, но красиво, интересно и весело. Скажу сразу, это был незабываемый день в моей жизни", - призналась Асель.

Она отметила, что Майами - очень красивый город, который невозможно обойти за день, но упрощает эту задачу аренда яхты.

"Мы проплывали мимо домов мировых звезд, знаменитых ресторанов и просто сногсшибательных особняков за несколько миллионов долларов", - поведала она.

Асель и ее гости много танцевали, наслаждались вкусной едой, красивыми пейзажами и прекрасной компанией.

"Бывают такие особенные дни в жизни, когда ты каждую минуту ощущаешь радость и счастье", - резюмировала актриса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2217399-prosto-i-bez-pafosa-asel-sadvakasova-otmetila-40-letie-na-yahte-v-mayami/