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Фариза Ескермес рассказала, какой самый дорогой подарок сделала себе на день рождения

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, сыгравшая в сериале "Мошенники", рассказала, какой дорогой подарок преподнесла себе на свой день рождения, передает NUR.KZ.

Фариза рассказала, что дорогим подарком называет путешествие в Индию. И дело не в цене, а в его важности для актрисы. К слову, 31-летие она отметила на Бали.

"Я не знаю, как объяснить мой внутренний зов, но он меня всегда зовет в Индию.

В этот раз меня прозвала Кумбха Мела (крупный индуистский фестиваль, связанный с обрядом массового паломничества к святыням и омовения в реке - прим. ред.).

Мною движет огромная сила, я просто иду за ней. И я должна быть там. На Кумбха Меле. Андрей (муж Фаризы - прим. ред.) меня благословил на эту поездку. Сказал: "Езжай, кайфани", - отметила она.

Ранее Фариза Ескермес рассказала о медовом месяце на Бали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218229-fariza-eskermes-rasskazala-kakoy-samyy-dorogoy-podarok-sdelala-sebe-na-den-rozhdeniya/