Жулдыз Абдукаримова рассказала о семейной традиции

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, звезда фильма "Ажырасам" и супруга певца Кайрата Нуртаса, рассказала в соцсети об интересной семейной традиции, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова отметила, что ежемесячно она и ее дети устраивают дома "открытую площадку" - сидя за столом они разговаривают по душам, каждый говорит о том, что его беспокоит, делится страхами, переживаниями, вместе они обсуждают различные темы. Так было и в этот раз, призналась Жулдыз.

"Все четверо выложили все, что их беспокоило, наводило на размышления, что им понравилось, что вызывало несогласие. Даже мировая политика не осталась в стороне.

Я дала детям свои советы, где они в них нуждались, где нужно было промолчать, я сдерживала себя, а в вопросах, где нужно было проявить строгость, уже не молчала.

Это наша традиция. Своего рода открытая площадка", - рассказала актриса.

Напомним, Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на состояние здоровья и призналась, что перенесла много испытаний. После признаний Жулдыз Кайрата Нуртаса атаковали хейтеры.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial