Расставшаяся с мужем Асель Садвакасова рассказала, как преодолела страх одиночества

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова, улетевшая в США после развода, рассказала подписчикам в соцсети, как поборола страх одиночества, передает NUR.KZ.

Асель призналась, что у нее был страх одиночества, но она с ним справилась, осознав, что главный человек в ее жизни - она сама. Сейчас ей не страшно жить одной в другой стране. Но так было не всегда.

"Куда бы мы ни ехали, мы всегда берем себя с собой. Эйфория от нового быстро проходит и ты остаешься один на один со своими мыслями и страхами.

Какой бы ни был вид из окна, пока в твоей душе неспокойно, новое место только усугубит состояние.

Когда я впервые приехала на Бали 3 года назад, мне в первые месяцы было очень одиноко.

Но именно тогда я поставила цель и все сделала для того, чтобы работать со своей тревожностью, научиться жить в гармонии и не чувствовать пустоты внутри", - рассказала Асель о пережитых волнениях.

Актриса уверена, что себя нужно безусловно любить и выстраивать с самим собой самые лучшие отношения.

"Кроме меня самой меня лучше никто не знает. Когда в жизни что-то происходит, я просто говорю себе: "Мы справимся". Самое главное - я у себя есть, навсегда, на всю жизнь", - заявила она.

Напомним, в конце ноября Асель Садвакасова объявила о разводе с мужем. После она показала, как живет в США, куда улетела после развода.