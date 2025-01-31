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"Мы все очень близко общаемся между собой": дочь Баян Алагузовой рассказала о своей семье

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь продюсера и актрисы Баян Алагузовой, рассказала о своей семье подписчикам блога в Instagram, передает NUR.KZ.

Пользователи соцсети спросили, общается ли Айсауле с актрисой Жаркынай Ханайым. Это супруга ее двоюродного брата Айдара Аскарбека.

Отметим, что этим летом Жаркынай и Айдар, у которых подрастает дочь, воссоединились после развода.

Старшая дочь Баян Алагузовой отметила, что у нее очень дружная семья.

"Мы в отличных отношениях. У меня вообще супер unproblematic семья, тут можете не искать подвоха даже.

Мы все супер на чилле и все близко общаемся между собой. Просто у меня нет привычки что-то снимать постоянно", - заявила блогер (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

Недавно семейное фото Баян Алагузовой обсудили в Сети.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2216900-my-vse-ochen-blizko-obshchaemsya-mezhdu-soboy-doch-bayan-alaguzovoy-rasskazala-o-svoey-seme/