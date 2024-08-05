Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек воссоединились после развода (фото, видео)

Казахстанские актеры Айдар Аскарбек и Жаркынай Ханайым воссоединились после разрыва отношений, чем очень обрадовали своих поклонников. У супругов подрастает дочь, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Жаркынай Ханайым заинтриговала фото с незнакомцем. Тогда фанаты гадали, кто же с ней на фото. Интрига раскрыта.

На страничке Аши Матай появилось видео, на котором были запечатлены Жаркынай и брат Аши Айдар Аскарбек. Экс-супруги кружились в романтическом танце, вместе пели в караоке и не отходили друг от друга.

"Как увидели Жаркынай и Айдара вместе, чуть сердце от радости не разорвалось", "Я так обрадовалась, как будто со своим мужем помирилась, хотя я даже не замужем", "Аша, вы такая мудрая, вы дали им поддержку, помогли им помириться", "Все, можно спать спокойно", "Ой, я тут расплакалась даже", - написали пользователи соцсети.

Жаркынай на своей страничке поблагодарила всех за искреннюю радость и поддержку.

"Наши с Айдаром телефоны просто разрываются. Спасибо за ваши искренние намерения. Нам очень приятно", - отметила она, разместив теплые фото с мужем.

Жаркынай Ханайым и Айдар Аскарбек. Скриншот: instagram.com/jarkynaijarkinai

Ранее Жаркынай Ханайым рассказала о причине развода с мужем.