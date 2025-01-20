"Выглядит моложе дочерей": семейное фото Баян Алагузовой обсудили в Сети
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Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова поделилась архивной фотографией своего семейства в соцсети. Снимок активно обсудили поклонники, передает NUR.KZ.
Фотография, к слову, была сделана ровно год назад - во время празднования 50-летнего юбилея Баян Алагузовой. На снимке запечатлена именинница с супругом Турсенгали Алагузовым, дочерями Айсауле и Айару Бакытбек, а также с мужем Айсауле - Алишером Кайдаровым.
"Нашла красивое фото, пусть будет в ленте", - написала продюсер в соцсети.
Публикация набрала около 85 тысяч "лайков" и несколько сотен комментариев.
"Выглядит моложе своих дочерей", "Баян - куколка", "Красивая семья, живите в мире и согласии", "Баян молодец, несравненная", "Когда счастье и красота пересеклись дорогами", - написали поклонники.
Отметим, свой 51-й день рождения Баян Алагузова отметила в теплых краях.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213136-vyglyadit-molozhe-docherey-semeynoe-foto-bayan-alaguzovoy-obsudili-v-seti/