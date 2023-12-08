"Миллион тенге в месяц": мама Кайрата Нуртаса о том, за сколько сын снимает квартиру семье
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Продюсер Гульзира Айдарбекова разместила новое видео с мужем и внуками в соцсети. Однако подписчики начали задавать вопросы касательно личной жизни Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.
На видео Гульзира Айдарбекова запечатлелась вместе с супругом и детьми среднего сына Аяна. Продюсер отметила, что их любовь с мужем не угасает с годами.
Под публикацией накопилось множество комментариев, много вопросов касалось личной жизни семьи Айдарбековых. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему семья Кайрата Нуртаса живет не в частном доме.
"Где их дом, только квартира, а жилье Кайрата?" - прозвучал вопрос.
"Жулдыз разве не купила коттедж? Еще не завершилось строительство, как закончат, сразу же переселятся. Почему вы переживаете? Они же не на улице, их отец платит по миллиону в месяц только за квартиру, денег не жалеет, условия создает для семьи", - написала Гульзира Айдарбекова в ответ.
Отметим, что ранее Жулдыз Абдукаримова сообщала, что купила дом на свое 33-летие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049936-million-tenge-v-mesyats-mama-kayrata-nurtasa-o-tom-za-skolko-syn-snimaet-kvartiru-seme/