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"Миллион тенге в месяц": мама Кайрата Нуртаса о том, за сколько сын снимает квартиру семье

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Кайрат Нуртас
Кайрат Нуртас. Фото: instagram.com/kair_n

Продюсер Гульзира Айдарбекова разместила новое видео с мужем и внуками в соцсети. Однако подписчики начали задавать вопросы касательно личной жизни Кайрата Нуртаса, передает NUR.KZ.

На видео Гульзира Айдарбекова запечатлелась вместе с супругом и детьми среднего сына Аяна. Продюсер отметила, что их любовь с мужем не угасает с годами.

Под публикацией накопилось множество комментариев, много вопросов касалось личной жизни семьи Айдарбековых. Одна из подписчиц поинтересовалась, почему семья Кайрата Нуртаса живет не в частном доме.

Скрин поста Гульзиры Айдарбековой
Скрин поста Гульзиры Айдарбековой: instagram.com/gulziraaidarbekova

"Где их дом, только квартира, а жилье Кайрата?" - прозвучал вопрос.

"Жулдыз разве не купила коттедж? Еще не завершилось строительство, как закончат, сразу же переселятся. Почему вы переживаете? Они же не на улице, их отец платит по миллиону в месяц только за квартиру, денег не жалеет, условия создает для семьи", - написала Гульзира Айдарбекова в ответ.

Отметим, что ранее Жулдыз Абдукаримова сообщала, что купила дом на свое 33-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049936-million-tenge-v-mesyats-mama-kayrata-nurtasa-o-tom-za-skolko-syn-snimaet-kvartiru-seme/

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