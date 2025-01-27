"Волшебная улыбка": Вера Брежнева очаровала кадрами с путешествия по Украине
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Украинская певица Вера Брежнева проехалась по Украине - бывшая солистка группы "ВИА Гра" опубликовала несколько ярких снимков и видео с путешествия, передает NUR.KZ.
Последние пару недель Брежнева активно путешествовала по Украине и делилась эффектными кадрами - сначала она посетила ферму альпак на западе страны, а после отправилась на Карпаты.
Теперь экс-солистка "ВИА Гры" собрала воедино самые разные фотографии и видео и опубликовала их в своем Instagram-аккаунте.
"Путешествие по родине", - подписала пост Вера.
"Какая же ты у нас", "Верочка, будьте счастливы", "Отлично, красивая Вера", "Волшебная улыбка", "Какая ты красивая, солнечная! Черпаю добро и позитив через фото", "Светлая и красивая", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2215445-volshebnaya-ulybka-vera-brezhneva-ocharovala-kadrami-s-puteshestviya-po-ukraine/