"Сказочное место": Вера Брежнева поделилась теплыми фото из Украины

Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала фотографии с фермы альпак в Украине. Теплые снимки очаровали поклонников звезды, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева приехала в украинский город Яворов и посетила ферму альпак. На фотографиях и видео можно увидеть артистку в компании милых животных, а также рассмотреть красоты местной природы.

"Незабываемые дни на западе Украины", - подписала публикацию исполнительница хита "Любовь спасет мир".

"Невероятные фотографии", "Ходячий позитив", "Снежная королева", "Сказочное место", "Ох, краса", "Время над Вами не властно, Вера", "Классно там", "Как атмосферно", - написали поклонники в комментариях под постом.

Недавно Вера Брежнева опубликовала фотографии в белом платье без белья - фанаты расхвалили эффектные снимки.