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Эзотерика

"Сказочное место": Вера Брежнева поделилась теплыми фото из Украины

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Популярная певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала фотографии с фермы альпак в Украине. Теплые снимки очаровали поклонников звезды, передает NUR.KZ.

Вера Брежнева приехала в украинский город Яворов и посетила ферму альпак. На фотографиях и видео можно увидеть артистку в компании милых животных, а также рассмотреть красоты местной природы.

"Незабываемые дни на западе Украины", - подписала публикацию исполнительница хита "Любовь спасет мир".

"Невероятные фотографии", "Ходячий позитив", "Снежная королева", "Сказочное место", "Ох, краса", "Время над Вами не властно, Вера", "Классно там", "Как атмосферно", - написали поклонники в комментариях под постом.

Недавно Вера Брежнева опубликовала фотографии в белом платье без белья - фанаты расхвалили эффектные снимки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212238-skazochnoe-mesto-vera-brezhneva-podelilas-teplymi-foto-iz-ukrainy/

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