Top.Mail.Ru
Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Невероятная красота": зимний образ Веры Брежневой в Украине покорил фанатов

Опубликовано:

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева опубликовала новые снимки из Украины - экс-солистка группы "ВИА Гра" побывала на Карпатах и устроила стильную фотосессию, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Любовь спасет мир" и "Доброе утро" продолжает путешествовать по западной части Украины. Недавно Вера посетила ферму альпак в городе Яворов, а теперь отправилась покорять карпатские высоты.

Артистка запечатлелась в стильном аутфите - черной водолазке и короткой шубке лилового оттенка.

"Зимние моменты", - подписала публикацию Брежнева.

"Невероятная красота", "Роскошь", "Очень красивые глаза", "Обалденная Верунечка", "Шикарный образ", "Отлично, красивая Вера", "Несказанно красива", "Атмосферные фото, восхищение красотой", "Вера с золотым сердцем", "Вы сделали зиму теплее", "Богиня", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214480-neveroyatnaya-krasota-zimniy-obraz-very-brezhnevoy-v-ukraine-pokoril-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie