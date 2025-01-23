"Невероятная красота": зимний образ Веры Брежневой в Украине покорил фанатов
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Украинская певица Вера Брежнева опубликовала новые снимки из Украины - экс-солистка группы "ВИА Гра" побывала на Карпатах и устроила стильную фотосессию, передает NUR.KZ.
Исполнительница хитов "Любовь спасет мир" и "Доброе утро" продолжает путешествовать по западной части Украины. Недавно Вера посетила ферму альпак в городе Яворов, а теперь отправилась покорять карпатские высоты.
Артистка запечатлелась в стильном аутфите - черной водолазке и короткой шубке лилового оттенка.
"Зимние моменты", - подписала публикацию Брежнева.
"Невероятная красота", "Роскошь", "Очень красивые глаза", "Обалденная Верунечка", "Шикарный образ", "Отлично, красивая Вера", "Несказанно красива", "Атмосферные фото, восхищение красотой", "Вера с золотым сердцем", "Вы сделали зиму теплее", "Богиня", - написали восхищенные поклонники в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2214480-neveroyatnaya-krasota-zimniy-obraz-very-brezhnevoy-v-ukraine-pokoril-fanatov/