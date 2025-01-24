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"Не дом, не машина, не золото": Айжулдыз Адайбекова рассказала, что попросила на махр (видео)

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Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров
Айжулдыз Адайбекова и Сакен Кагаров. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, которая вышла замуж по мусульманским традициям, рассказала, что попросила на махр во время заключения "неке", передает NUR.KZ.

Актриса Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров поженились - молодые люди совершили обряд "неке" в мечети.

Отметим, что предложение руки и сердца от Сакена Айжулдыз получила еще в ноябре прошлого года в Исландии.

Выбывшая из числа завидных невест Айжулдыз рассказала любопытным подписчикам, что попросила на махр (имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака, - прим. ред.)

"Я попросила 101 розу. Мулла не понял, почему не дом, не машина, не золото", - рассказала Айжулдыз.

Она также добавила, что предпочитает быть скромной невестой на свадьбе.

"Пышного платья и VIP-макияжа не будет", - заявила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214957-ne-dom-ne-mashina-ne-zoloto-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-chto-poprosila-na-mahr-video/

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