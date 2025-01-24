"Не дом, не машина, не золото": Айжулдыз Адайбекова рассказала, что попросила на махр (видео)

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова, которая вышла замуж по мусульманским традициям, рассказала, что попросила на махр во время заключения "неке", передает NUR.KZ.

Актриса Айжулдыз Адайбекова и экстрим-блогер Сакен Кагаров поженились - молодые люди совершили обряд "неке" в мечети.

Отметим, что предложение руки и сердца от Сакена Айжулдыз получила еще в ноябре прошлого года в Исландии.

Выбывшая из числа завидных невест Айжулдыз рассказала любопытным подписчикам, что попросила на махр (имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака, - прим. ред.)

"Я попросила 101 розу. Мулла не понял, почему не дом, не машина, не золото", - рассказала Айжулдыз.

Она также добавила, что предпочитает быть скромной невестой на свадьбе.

"Пышного платья и VIP-макияжа не будет", - заявила она.