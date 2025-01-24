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"Мечтам свойственно сбываться": Асель Аскар восхитилась храмами Камбоджи

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар опубликовала новые фото из Камбоджи - звезда посетила знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват, передает NUR.KZ.

Накануне снимки из этого же комплекса публиковала коллега Асель, продюсер Куралай Анарбекова. Они побывали на месте съемок культового фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Асель Аскар призналась, что осталась под большим впечатлением от увиденного.

"На этой локации снимали фильм "Лара Крофт"! Священные места, монахи, джунгли, храмы, которые отстраивали столетиями, история… И я тут, представляете? Мечтам свойственно сбываться", - подписала публикацию актриса.

На недавнем видео из Камбоджи, которое Асель разместила в Сети, центральной темой обсуждения стал вес кинозвезды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214749-mechtam-svoystvenno-sbyvatsya-asel-askar-voshitilas-hramami-kambodzhi/

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