"Мечтам свойственно сбываться": Асель Аскар восхитилась храмами Камбоджи

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар опубликовала новые фото из Камбоджи - звезда посетила знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват, передает NUR.KZ.

Накануне снимки из этого же комплекса публиковала коллега Асель, продюсер Куралай Анарбекова. Они побывали на месте съемок культового фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли.

Асель Аскар призналась, что осталась под большим впечатлением от увиденного.

"На этой локации снимали фильм "Лара Крофт"! Священные места, монахи, джунгли, храмы, которые отстраивали столетиями, история… И я тут, представляете? Мечтам свойственно сбываться", - подписала публикацию актриса.

На недавнем видео из Камбоджи, которое Асель разместила в Сети, центральной темой обсуждения стал вес кинозвезды.