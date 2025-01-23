Куралай Анарбекова повторила кадр из "Лары Крофт" в камбоджийском храме

Казахстанская актриса и продюсер Куралай Анарбекова опубликовала фотографии из Камбоджи - звезда посетила знаменитый храмовый комплекс Ангкор-Ват, передает NUR.KZ.

"Люди приезжают сюда, чтобы увидеть величие Ангкор-Вата и почувствовать магию древней земли. Говорят, что храмы здесь стоят на пересечении энергетических линий, а деревья, обвившие стены храмов, будто охраняют это место и его секреты", – написала Анарбекова в соцсети.

Кинозвезда также поделилась ощущениями после съемочного процесса.

"После съемок мы буквально упали без сил. Коллеги тоже чувствовали слабость, а я проспала 12 часов без пробуждения – для меня это редкость. Говорят, что Камбоджа – это портал в другое измерение, где реальность и мистика сливаются воедино. Кстати, в Камбодже, в храме Та-Пром, снимали сцены знаменитого фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли в главной роли", – рассказала Куралай.