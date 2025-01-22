"Похудела или поправилась?": новое видео Асель Аскар из Камбоджи обсудили в Сети

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар опубликовала яркое видео из Камбоджи, где она сейчас снимается в фильме. Пользователи Казнета обсудили фигуру звезды, передает NUR.KZ.

Асель прошлась по улице под песню Мадонны в стиле главной героини фильма "Дьявол носит Прада" и выложила атмосферное видео в Instagram. Инстадива, которая недавно хвасталась значительной потерей веса, вновь задалась важным для себя вопросом.

"Похудела? Или все же поправилась? Как считаете, девочки?" - подписала публикацию Аскар.

Подписчицы блога Асель в соцсети высказались в комментариях.

"Вы похудели. Хотя мне вы нравитесь в любом весе. Всегда красивая", "Я думаю, Вам не стоит переживать о фигуре, с Вашей силой воли и тренером все будет отлично", "Конечно похудели, это даже не обсуждается. Выглядите просто прекрасно. Шикарная, как голливудская звезда", - написали они.

Накануне Асель Аскар заявила, что хочет остаться в Камбодже.