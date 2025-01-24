"Кажется, сердце болит у нее": новый пост Балжан Бидаш встревожил поклонников
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Казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала новый пост в Instagram, в котором поделилась ночными размышлениями. Фанаты, однако, попытались копнуть глубже, передает NUR.KZ.
Балжан показала атмосферные снимки с Бали - теплым вечером звезда попозировала на фоне океана в легком льняном платье. Бидаш поделилась с поклонниками мыслями перед сном.
"Мы все живем в иллюзии. Ты либо будешь игроком, либо создаешь игру", - подписала публикацию исполнительница хита "Dorama".
После недавней свадьбы шоумена Жахана Утаргалиева, бывшего супруга певицы, поклонники регулярно обсуждают, как она восприняла новость. И хоть сама Балжан называла это событие "хорошей новостью", фанаты все равно думают, что что-то не так.
"Кажется, сердце болит у нее. Будь счастлива", "Жаным, Балжан, очень тебя люблю. Желаю тебе такого мужа, чтобы тебе все завидовали", "В общем, у женщин все сложно. Это ложь, что время лечит. Как можно забыть то, что кипит внутри тебя каждый день?" - написали они в комментариях под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214731-kazhetsya-serdce-bolit-u-nee-novyy-post-balzhan-bidash-vstrevozhil-poklonnikov/