Баян Алагузова похвасталась американским дипломом дочери
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова показала подписчикам блога в Instagram американский диплом о высшем образовании своей второй дочери Айару Бакытбек, передает NUR.KZ.
В конце прошлого года 21-летняя Айару Бакытбек делилась радостной новостью - она сдала последние экзамены и закончила университет в США.
Теперь знаменитая мама девушки решила показать своей 4-миллионной аудитории в соцсети диплом Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич. Айару получила степень бакалавра по специальности "Международные исследования".
"Диплом о высшем образовании Айару. Любовь моя! Гордость моя! Счастье мое!" - обратилась к дочери счастливая Баян.
Алагузова также показала детское фото Айару, отметив внешнее сходство с третьей дочерью кинозвезды, Алисой - девочка родилась в прошлом году, и пока поклонники ее не видели.
"Поразительное сходство с Алисой. Можно сказать, они на одно лицо", - отметила Баян.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214719-bayan-alaguzova-pohvastalas-amerikanskim-diplomom-docheri/