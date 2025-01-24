Баян Алагузова похвасталась американским дипломом дочери

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова показала подписчикам блога в Instagram американский диплом о высшем образовании своей второй дочери Айару Бакытбек, передает NUR.KZ.

В конце прошлого года 21-летняя Айару Бакытбек делилась радостной новостью - она сдала последние экзамены и закончила университет в США.

Теперь знаменитая мама девушки решила показать своей 4-миллионной аудитории в соцсети диплом Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич. Айару получила степень бакалавра по специальности "Международные исследования".

"Диплом о высшем образовании Айару. Любовь моя! Гордость моя! Счастье мое!" - обратилась к дочери счастливая Баян.

Сторис Баян Алагузовой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Алагузова также показала детское фото Айару, отметив внешнее сходство с третьей дочерью кинозвезды, Алисой - девочка родилась в прошлом году, и пока поклонники ее не видели.

"Поразительное сходство с Алисой. Можно сказать, они на одно лицо", - отметила Баян.

Сторис Баян Алагузовой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy