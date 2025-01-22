Турсынбек Кабатов показал родную сестру на редком фото

Замзагуль, родная сестра популярного казахстанского юмориста Турсынбека Кабатова, празднует день рождения. С важным событием ее поздравил знаменитый брат, передает NUR.KZ.

Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте артиста. На снимке запечатлены Турсынбек и Замзагуль - судя по заднему фону, селфи было сделано в ходе тоя. Родные люди широко улыбались на камеру.

Кабатов публично поздравил сестру, отметив ее аккаунт в соцсети.

"Родная сестренка, с днем рождения!" - написал он в сторис.

Сторис Турсынбека Кабатова. Скрин: https://www.instagram.com/tursynbek_kabatov_resmi

Недавно свой день рождения отметил и младший сын Турсынбека Кабатова. В честь этого события супруга шоумена выпустила песню.

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