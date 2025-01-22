Турсынбек Кабатов показал родную сестру на редком фото
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Замзагуль, родная сестра популярного казахстанского юмориста Турсынбека Кабатова, празднует день рождения. С важным событием ее поздравил знаменитый брат, передает NUR.KZ.
Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте артиста. На снимке запечатлены Турсынбек и Замзагуль - судя по заднему фону, селфи было сделано в ходе тоя. Родные люди широко улыбались на камеру.
Кабатов публично поздравил сестру, отметив ее аккаунт в соцсети.
"Родная сестренка, с днем рождения!" - написал он в сторис.
Недавно свой день рождения отметил и младший сын Турсынбека Кабатова. В честь этого события супруга шоумена выпустила песню.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214174-tursynbek-kabatov-pokazal-rodnuyu-sestru-na-redkom-foto/