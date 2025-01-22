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Турсынбек Кабатов показал родную сестру на редком фото

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Турсынбек Кабатов
Турсынбек Кабатов. Фото: instagram.com/tursynbek_kabatov_resmi

Замзагуль, родная сестра популярного казахстанского юмориста Турсынбека Кабатова, празднует день рождения. С важным событием ее поздравил знаменитый брат, передает NUR.KZ.

Фотография появилась в официальном Instagram-аккаунте артиста. На снимке запечатлены Турсынбек и Замзагуль - судя по заднему фону, селфи было сделано в ходе тоя. Родные люди широко улыбались на камеру.

Кабатов публично поздравил сестру, отметив ее аккаунт в соцсети.

"Родная сестренка, с днем рождения!" - написал он в сторис.

Сторис Турсынбека Кабатова
Сторис Турсынбека Кабатова. Скрин: https://www.instagram.com/tursynbek_kabatov_resmi

Недавно свой день рождения отметил и младший сын Турсынбека Кабатова. В честь этого события супруга шоумена выпустила песню.

Мы также писали, что дочь артиста зажигательно станцевала вместе с наследницей казахстанского певца Кайрата Нуртаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214174-tursynbek-kabatov-pokazal-rodnuyu-sestru-na-redkom-foto/

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