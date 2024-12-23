Жена Кабатова выпустила новую песню в день рождения младшего сына (видео)
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Казахстанский юморист Турсынбек Кабатов с женой и детьми поздравили младшего сына с днем рождения. Молдир отметила, что в этот день вышла ее новая песня, передает NUR.KZ.
Супруга Турсынбека Кабатова отметила, что у нее двойная радость.
"У сына день рождения, с ним наряду вышла в свет новая песня. Вот это совпадение. Мои дорогие друзья, пусть в каждом доме будет радость", - написала Молдир.
На видео, которое Молдир Муканова разместила в ленте, можно увидеть, как члены семьи с именинным тортом и подарками подходят к сидящему на диване Райымбеку, которому исполнилось 6 лет. Они поздравляют его, танцуют, смеются, а после садятся за накрытый дастархан.
Фоном к видео идет песня в исполнении Молдир, которая посвящена всем именинникам.
Подписчики поздравили семью Кабатовых с важным событием и пожелали мальчику крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203787-zhena-kabatova-vypustila-novuyu-pesnyu-v-den-rozhdeniya-mladshego-syna-video/