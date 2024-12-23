Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жена Кабатова выпустила новую песню в день рождения младшего сына (видео)

Опубликовано:

Турсынбек Кабатов с супругой Молдир
Турсынбек Кабатов с супругой Молдир. Фото: instagram.com/moldir.mt

Казахстанский юморист Турсынбек Кабатов с женой и детьми поздравили младшего сына с днем рождения. Молдир отметила, что в этот день вышла ее новая песня, передает NUR.KZ.

Супруга Турсынбека Кабатова отметила, что у нее двойная радость.

"У сына день рождения, с ним наряду вышла в свет новая песня. Вот это совпадение. Мои дорогие друзья, пусть в каждом доме будет радость", - написала Молдир.

На видео, которое Молдир Муканова разместила в ленте, можно увидеть, как члены семьи с именинным тортом и подарками подходят к сидящему на диване Райымбеку, которому исполнилось 6 лет. Они поздравляют его, танцуют, смеются, а после садятся за накрытый дастархан.

Фоном к видео идет песня в исполнении Молдир, которая посвящена всем именинникам.

Подписчики поздравили семью Кабатовых с важным событием и пожелали мальчику крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2203787-zhena-kabatova-vypustila-novuyu-pesnyu-v-den-rozhdeniya-mladshego-syna-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie