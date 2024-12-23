Жена Кабатова выпустила новую песню в день рождения младшего сына (видео)

Казахстанский юморист Турсынбек Кабатов с женой и детьми поздравили младшего сына с днем рождения. Молдир отметила, что в этот день вышла ее новая песня, передает NUR.KZ.

Супруга Турсынбека Кабатова отметила, что у нее двойная радость.

"У сына день рождения, с ним наряду вышла в свет новая песня. Вот это совпадение. Мои дорогие друзья, пусть в каждом доме будет радость", - написала Молдир.

На видео, которое Молдир Муканова разместила в ленте, можно увидеть, как члены семьи с именинным тортом и подарками подходят к сидящему на диване Райымбеку, которому исполнилось 6 лет. Они поздравляют его, танцуют, смеются, а после садятся за накрытый дастархан.

Фоном к видео идет песня в исполнении Молдир, которая посвящена всем именинникам.

Подписчики поздравили семью Кабатовых с важным событием и пожелали мальчику крепкого здоровья и долгих лет жизни.