"Вот это коллаб!": дочери Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова станцевали вместе (видео)

Дочери казахстанских артистов - Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова - задорно станцевали и вызвали восхищение в соцсети. Фанаты отметили, что девочки талантливы, как и их знаменитые отцы, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса не раз рассказывала, что их дочь Алау прекрасно танцует. Как оказалось, дочь популярного юмориста и шоумена Турсынбека Кабатова Айым тоже обладает отличными хореографическими способностями.

Девочки станцевали вместе и разместили видео в Instagram.

Первой отреагировала Жулдыз Абдукаримова, она оставила под видео смайлики в виде огня и сердечек.

"Дочери легенд", "Просто огонь", "Красиво девочки танцуют, надо танцевать, пока молоды", "Все мы хотим так танцевать, но не умеем, молодцы, хорошо танцуете!", "Девочки, только не останавливайтесь", "Вот это коллаб! Интересы сошлись, только вперед, девочки!" - написали пользователи соцсети.