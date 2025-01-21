"Женюсь только на женщине с ребенком": Жахан Утаргалиев показал новую семью (видео)

Казахстанский актер и кинопродюсер Жахан Утаргалиев, звезда фильмов "Джохан", "Казахи против пришельцев", показал новую семью - недавно он женился во второй раз, передает NUR.KZ.

Жахан Утаргалиев, бывший муж певицы Балжан Бидаш, недавно снова совершил "неке". Актер показал новую семью. Ранее он говорил в интервью, что женится на женщине с ребенком.

На новом видео, которое Жахан разместил в своем блоге, он запечатлелся сидя за дастарханом с женой и двумя ее дочерьми. Кадры сменяются и видно, как новоиспеченная семья весело проводит время на свежем воздухе, а после - вместе смотрят фильм.

"Аллах дал мне то, что я просил", - написал он.

"Будьте многодетной семьей", "Молодец, Жахан! Пусть у вас родится сын", "Будьте дружной семьей", "Аллах вознаградит тебя за такое благое дело", "Назад дороги нет", - высказались в Сети.

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